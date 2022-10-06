Поза наездницы в сексе

Поза наездницы позволяет женщине взять инициативу в свои руки, что очень нравится мужчинам. Представитель сильного пола может расслабиться и насладится прекрасными видами женщины во время полового акта. А какую выгоду дает такая поза самой женщине? Чем она полезна и почему некоторые девушки не очень любят быть сверху – описано в статье на сайте.

Польза и удовольствие

Поза наездницы нравится женщинам по многим причинам. Во-первых, как и было сказано ранее – это возможность самой управлять удовольствием в сексе. Опытные женщины знают свои чувствительные точки и в данной позе могут стимулировать их, что позволяет достигнуть быстрого и качественного оргазма. А для девушек, ранее не практиковавшим эту позу, это отличная возможность изучить свои ощущения и получить яркие эмоции от удовольствия власти над мужчиной.

Также большим плюсом позы наездницы является свобода рук мужчины: он может ласкать грудь, ягодицы и другие эрогенные зоны женщины во время секса. Это дает дополнительное наслаждение и приближает оргазм. В такой позе задействованы те зоны влагалища, которые недоступны при других положениях, а также идет дополнительная стимуляция клитора.

Поза наездницы удобна для секса в одежде и быстрого секса, когда за ограниченное время нужно успеть получить максимум удовольствия. Также она подходит в том случае, когда партнер имеет большое телосложение и вес. Не всем женщинам нравиться быть придавленной под массивным телом своего избранника – это снижает удовольствие и затрудняет движения.

При таком положении создается дополнительный визуальный контакт и можно насладиться обнаженными телами друг друга, а также страстно целоваться во время интима, что нравится многим женщинам.

Не для всех

Поза наездницы хороша, но не всегда женщины одобряют ее. Для этого есть ряд причин.

Стеснение

Женщины по натуре существа, склонные к перфекционизму и стеснению. Им важно, чтобы всегда все выглядело красиво и ухожено. Из-за этого у некоторых дам возникают комплексы насчет лишнего веса, смазанного макияжа, растрепанной прически и некоторых недостатков, которые могут бросаться в глаза партнеру во время секса. Поэтому такие женщины предпочитают другие положения.

Усталость

Долгая активность в позе наездницы приводит к затеканию ног и усталости мышц, особенно если до этого женщина занималась физическим трудом на протяжении нескольких часов. Банальная усталость не дает в полной мере насладится прелестями этой позы и вынуждает выбирать другие варианты.

Не те ощущения

Поза наездницы дает разнообразные ощущения, но, к сожалению, не все от этого получают удовольствие. Все индивидуально и некоторым женщинам не нравится отсутствие близкого контакта тел, а также длительные толкательные движения, которые утомляют. Также постоянный зрительный контакт может смущать, что отвлекает от наслаждения.